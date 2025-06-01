Türkiye Süpermoto Şampiyonası KKTC'de

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak yarışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu iş birliğiyle Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı 21-22 Haziran tarihlerinde Cemsa Karting Pisti'nde düzenlenecek.
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