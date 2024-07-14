Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı

Spor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları, Uşak'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Uşak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde dün başladı.

Süpermoto open, süpermoto S3, gençler 85cc, 65cc, 50cc ve MiniGP sınıflarında yarışların düzenlendiği organizasyonda 45 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya katılan sporcular, pistte hünerlerini sergilerken, keskin virajlardaki dönüşler seyircileri heyecanlandırdı.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da 50cc kategorisinde mücadele etti.

Piste oğluyla birlikte gelen Kenan Sofuoğlu, buradaki yarışmacılara başarılar diledi, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Şampiyonada, 50cc mini kategorisinde Ali Tok, 50 cc'de Zayn Sofuoğlu, 65 cc'de Berkay Sarıay, 85 cc'de Çağatay Çoklar, Open'da Adem Işık, S3'te Oğuz Taşhan, MiniGP'de Poyraz Bor ve Mini GP 110'da Muhammed Sina Arslan birinci sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Sofuoğlu tarafından kupaları verildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Ergün, şampiyonanın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'de son yıllarda motor sporlarına çocukların ve gençlerin ilgisinin arttığını aktaran Ergün, "Burada gencecik çocuklarımızı seyrettik. İnşallah Türk sporcular bu alana da gelecekte daha büyük damga vuracak. İnşallah bundan sonra dünyada motor sporları da Türk sporcuların egemenliğinde devam edecek. Biz bu tür yarışmaları desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.