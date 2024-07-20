Türkiye Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için yarışacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için yarışacak

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu. Teknik direktör Ali Şahin, sporcuların performanslarını ayarlamaya çalıştıklarını ve hedeflerinin altın madalya olduğunu belirtti.

20.07.2024 11:25
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Dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için yarışacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 40 ülkeden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takım 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, milli para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 16 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı olimpiyatlara hazırlıklarını Konya'daki Meram Spor Kompleksi'nde yapan milli takımda teknik direktör Ali Şahin, AA muhabirine, sporcuların performanslarını ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kamptaki 5 sporcunun da elemelerden ve önemli yarışmalardan geçerek kendilerini kanıtladığını vurgulayan Şahin, "Son şampiyonada iki altın madalya, beş tane gümüş madalya aldık. Bu madalyaların hepsi olimpiyatlara gidiyor." diye konuştu.

Şahin, olimpiyat öncesi çalışmaların sonuna doğru gelindiği için zirveye odaklanılması gerektiğini belirterek, "Dağın zirvesi, Everest'in zirvesi olimpiyat. Bütün tırmanışlar ve bütün yarışmaların hedefi orası. Biz bu zirve tırmanışı tamamlayacağız. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonraki zamanımız, yarışmalarla çok iyi geçti. Bazen kaybettiğimiz zamanlar oldu. Şimdi performansımızı kazanmaya ayarlıyoruz. Hedef, öncelikle altın madalya ve diğer madalyalar." ifadesini kullandı.

Milli takımın 4 yıldır olimpiyatlara hazırlanıldığını anlatan Şahıin, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında önemli yarışmalar geçirdik. Grand Prix yarışmalarında öğrencilerimiz çok önemli puanlar aldılar ve olimpiyatlara adım adım ilerlediler. Bu Türkiye için önemli bir başarı. Avrupa ve dünya şampiyonluğunun da rolü çok. Oradan alınan puanlar çok önemli. 2022'de Avrupa şampiyonu olduk. 2024'te ise takım halinde dünya şampiyonu olduk. En son 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da çok başarılı olduk. Altına ulaşamadığımız zamanlar oldu. Ama performans ayarlaması yapıyoruz. İnşallah o başarıların hepsini elde edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için yarışacak - Son Dakika

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