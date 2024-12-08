Türkiye Tekvando Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda 4 gün süren ve geçen günlerde vefat eden Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun eski başkanı ve uluslararası hakemlerden Berhan Arslan'ın adıyla yapılan şampiyonaya, 61 şehirden 504 kulüp ve 600'e yakın sporcu katıldı.

Şampiyonayı genel klasmanda, erkeklerde ve kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci sırada tamamladı. Genel klasmanda EGO Spor ikinci, İlkbank ise üçüncü oldu. Kadınlarda da ikinciliği EGO Spor, üçüncülüğü ise PTT elde etti. Erkeklerde ise ikinciliği İlbank, üçüncülüğü Samsun Büyükşehir Belediyespor kazandı.