Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak - Son Dakika
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Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak

12.05.2022 09:03
Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak

Türkiye Tırmanma Yarışı'nın ilk ayağına ev sahipliği yapacak olan Buharkent, tırmanma yarışı için gün sayıyor.

Türkiye Tırmanma Yarışı'nın ilk ayağına ev sahipliği yapacak olan Buharkent, tırmanma yarışı için gün sayıyor.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonası bu yıl Aydın'ın Buharkent ilçesinde start alacak. Yarışın ilk ayağı ise Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olacak olan organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacı katılacak.

Ulusal şampiyonanın ilk yarışı olan Buharkent Tırmanma yarışı, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.15'te Buharkent Meydanı'ndan verilecek sembolik start ile başlayacak. Yarışın ikinci gününde ise saat 08.30 ve 10.25'te yapılacak 2 antrenman çıkışının ardından, büyük heyecan başlayacak.

Ülke genelinde takip edilen şampiyonanın ilk yarış startı saat 12.25'te yapılacak ilk çıkış ile verilecek. İlk çıkışı tamamlayarak servis alanına dönen pilotlar, saat 14.20'de ikinci ve son etabın çıkışı için start çizgisine gelecekler. Yarışların tamamlanmasının ardından saat 18.10'da Buharkent Meydanı'nda tüm yarışmacılar podyum gösterisine çıkarken, kazanan pilotlar için ödül töreni gerçekleştirilecek.

İlçenin ikinci kez ev sahipliği yapacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Türkiye geneli olan tırmanma yarışının bu yıl bizim ev sahipliğimizde start alacak olması bizim için ayrıca önemli. Kentimizde ikinci kez gerçekleştireceğimiz bu etkinliğimize ve heyecan dolu kıyasıya rekabete şahit olmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak
Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak
Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak
Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak
Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak

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Buharkent, Türkiye, Mayıs, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Tırmanma Yarışı, Buharkent'te start alacak - Son Dakika


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