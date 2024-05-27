Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağı Buharkent'te tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağı Buharkent'te tamamlandı

Türkiye Tırmanma Yarışı\'nın 3. ayağı Buharkent\'te tamamlandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağı büyük heyecana sahne oldu. Yarışlarda birçok kategoride mücadele eden sporcular, renkli görüntüler sergiledi.

27.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Aydın'ın Buharkent ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağı tamamlandı.

Türkiye'nin önemli organizasyonlarından olan Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı bu yıl Aydın'ın Buharkent ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda yarışmacının katıldığı organizasyonda antrenman turlarında kadın pilotun şarampole devrilmesi heyecan oluştururken pilotların yara almadan kurtulmaları teselli oldu.

2024 Oyman Atabay sezonu, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından Aydın'da gerçekleştirilen Buharkent Tırmanma Yarışı ile devam etti. 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası üçüncü ayağı olan ve Buharkent Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışta, 5 ayrı kategoride 32 sporcu mücadele etti.

Buharkent Kaymakamı Cuma Omurca'nın da pilot ve co-pilot koltuğuna oturduğu Türkiye'nin en zorlu parkurları arasında yer alan 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış üzerinden koşulan yarış sonunda, Kategori 1'de Atış Motorsport'tan Mehmet Gökseven günün en hızlı ismi olurken, ikinciliği aynı takımdan Faruk Sayın ve üçüncülüğü de GP Garage My Team'den İlker Aktaş elde ettiler. Kategori 2'de Atış Motorsport'tan Engin Apaydın birinciliğe ulaşan sporcu olurken, Ayhan Germirli ikinci ve Atış Motorspor'dan Metehan Üstükarcı da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Kategori 3'te Atış Motorsport'tan Burak Dalkılıç podyumun en üst basamağına çıkmayı başarırken, Ege Asal Motorspor'dan Murat Çetin ikinci ve Hypco Neo Motorspor'dan Tolga Çapkınoğlu ise üçüncü oldu. Kategori 4'te GP Garage My Team'den Sinan Soylu birincilik kürsüsüne çıkarken, aynı zamanda 05.23,26 ile günün en iyi zamanını kaydetti. TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile otomobil sporlarına adım atan ve ilk resmi startını Hypco Neo Motorspor adına Buharkent'te alan Betül Gözde İlter ikinci sırada yer aldı. Bu kategoride üçüncülüğü ise Yusuf Çiçek elde etti. Kategori 5'te Bahadır Sevinç günün en hızlı ismi olurken, Ege Asal Motorspor'dan Deniz Dursun ikinci sırada yer aldı. Yarışın takımlar birincisi Atış Motorsport olurken, bu sonuçların ardından şampiyona puan durumunda dengeler değişti ve bazı liderlikler el değiştirdi. Ayrıca pistte yaşanan bir kazada araç şarampole devrildi.

Buharkent'te dördüncü kez düzenlenen yarışın ardından, kadınlar klasmanında Kategori 1'de Serap Kotan, Kategori 2'de Ecenur Yiğitler ve Kategori 4'te de Betül Gözde İlter birincilikleri paylaşan sporcular oldu. Mahalli klasmanda ise Kategori 1'de İsmail Cabacı, Kategori 3'te Murat Çetin ve Kategori 4'te Yusuf Çiçek ilk sırada yer aldılar. 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Frigya Spor Kulübü tarafından 29-30 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek dördüncü yarış ile devam edecek.

"İlçemizin tanıtımı açısından da çok önemli"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 4 yıldır düzenlenen yarışların ilçeye renk kattığını ifade ederek, "Otomobil sporları kapsamında Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağını Buharkent olarak ev sahipliği yapmamızdan dolayı çok mutluyuz. Buharkent'te bu geleneksel hale geldi ve 4.'sünü gerçekleştirdik. Türkiye'nin en zorlu parkuru olarak güzel bir yarış izledik. Antrenman esnasında bir kaza yaşandı ama yaralanma söz konusu olmadı. Buharkent ve çevre ilçelerimizden meraklı vatandaşlarımız yarışları izlemek için ilçemize geldi. İlçemizin tanıtımı açısından da çok önemli bulduğumuz yarışların uluslararası düzeye taşınması için çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

"Problemsiz bir organizasyon oldu"

Ege Otomobil Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yüce de konuşmasında Buharkent'ten övgü ile söz ederek, "Başkanımız Mehmet Erol'un ev sahipliğinde her yıl muhteşem organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Problemsiz bir organizasyon oldu. Zaten aile gibi olduk. Buharkent için ilk geldiğimizde klasik hale getirdiğimiz yarışlarımızı uluslararası şekilde de yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Tırmanma Yarışı'nın 3. ayağı Buharkent'te tamamlandı - Son Dakika

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