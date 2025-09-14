Türkiye Trampolin Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Türkiye Trampolin Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı

14.09.2025 18:15
Samsun'da düzenlenen şampiyonada 103 sporcu madalya için yarıştı, dereceler açıklandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 13 kulüpten kadın ve erkek 103 sporcu katıldı.

Şampiyonada sporcular; küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde madalya için mücadele etti.

Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Küçük kadınlar

1- Gülüm Yıldız Öz

2- Ayşe Selen Metin

3- Gülru Bektaş

Yıldız kadınlar

1- Asya Sıla Karakurt

2- Alya Öztürk

3- Emine Güneş Can

Genç kadınlar

1- Tuba Bade Şahin

2- Ceylin Sakar

3- İzem Su Sezer

Büyük kadınlar

1- Livanur Yalçın

2- Havva Esin Ergün

3- Ada Kanat

Küçük erkekler

1- Kerem Özkan

2- Mustafa Mert Güner

3- Kıvanç Çıtak

Yıldız erkekler

1- Kerem İbrahim Çetin

2- Berke Gevze

3- Kemal Adil Aydıngül

Genç erkekler

1- Batuhan Meriç Memur

2- Sinan Cankurt

3- Alp Toprak Erdal

Büyük erkekler

1- Hüseyin Engin Yontucu

2- Emre Yağmur

3- Furkan Erkıç

Küçük kadınlar senkron

1- Elvin Su Kuru-Gülüm Yıldız Öz

2- Elif Cemre Garip- Eylül Tuna

3- Ece Önder-Simay Dinler

Yıldız kadınlar senkron

1- Ecrin Mevlüdiye Aydın-Emine Güneş Can

2- Alya Özyurt-Ecrin Selim

3- Damla Göksu Alcan- Melek Ece Irmak

Genç kadınlar senkron

1- Elanur Pekşen-Göksu Tuna Kır

2- Berra Döğer- Muradiye Bektaş

3- Işıl Işıklı- Janset Neva Boy

Büyük kadınlar senkron

1- Ecem Nisa Esen-Havva Esin Ergün

2- Ada Kanat- Gökçe Buz

Küçük erkekler senkron

1- Kerem Özkan-Mustafa Mert Güner

2- Çınar Değmenci-İstmet Toprak Uçar

Yıldız erkekler senkron

1- Berke Gevze-Muhammet Emin Candan

2- Kerem İbrahim Çetin- Mustafa Ata Güzeltürk

3- Atlas Okudan-Yusuf Efe Koçak

Genç erkekler senkron

1- Batuhan Meriç Mamur-Sinan Cankurt

2- Abdullah Mehmet Tükel-Burak Demirci

3- Halil İbrahim Gaygusuz-Kuzey Özdemir

Büyük erkekler senkron

1- Ege Özel-Nihat Deniz Atıcı

2- Emre Yağmur-Tuğrul Kağan Gülpark

3- Enes Elbeyi Özbent-Mustafa Kemal Aktaş

Kaynak: AA

