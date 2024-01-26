 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nı kazandı

İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda Türkiye U16 Milli Takımı, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Furkan Koçak'ın attığı gollerle ay-yıldızlılar, 11'inci kez bu kupayı kazandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı takip etti ve genç futbolcuları kutladı.

Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası\'nı kazandı
26.01.2024 - 15:40,  Güncelleme: 15:41
Abone Ol

İzmir'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası'nda zafer Türkiye U16 Milli Takımı'nın oldu. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı. Kırmızı-beyazlılar 42'nci dakikada Furkan Koçak'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. 72'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Furkan Koçak, farkı 2'ye çıkarttı. Üstünlüğünü koruyan milliler, 11'inci kez Ege Kupası'nın sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUK KARŞILAŞMASINI MONTELLA DA TAKİP ETTİ

Türkiye U16 Takımı, turnuvanın ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1'lik sonuçla yenmişti. İkinci maçında Yunanistan ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Çekya galibiyetiyle kupada şampiyon oldu. Turnuvayı en çok kazanan takım olan Türkiye'nin ardından Fransa 6, Yunanistan 2, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna da 1'er kez mutlu sona ulaşmıştı. U16 Milli Takımı'nın şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İtalyan teknik adam, şampiyon olan genç futbolcuları teker teker kutladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Çekya, Ege, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nı kazandı - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye U16 Milli Takımı, Ege Kupası'nı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement