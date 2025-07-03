Türkiye U18 Avrupa Plak Atışları\'nda Gümüş Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen U18 Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Aydınlı milli sporcular Ela Afacan ve Ege Çapar, gümüş madalyanın sahibi oldu.

U18 Avrupa Plak Atışları Şampiyonası, Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular Ela Afacan ve Ege Çapar Türkiye'yi temsil etti. Kıyasıya mücadele ve rekabete sahne olan şampiyonada, başarılı performans sergileyen milli sporcular, elemelerde gösterdikleri üstün performansla 134 puan toplayarak madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde İspanyol Irene Del Rey-Joan Cabre çiftine karşı mücadele eden milli sporcular, karşılaşmadan mağlup ayrılarak Trap Duet' kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Avrupa ikincisi olarak Aydın'ı gururlandıran gençleri tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Gümüş madalya Türkiye'nin' başlığıyla yaptığı açıklamada "U18 Avrupa Şampiyonası Trap Duet'te Ela Afacan ve Ege Çapar ikilisi gümüş madalya kazandı. Milli sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN