Türkiye U20 Buz Hokeyinde Yenildi

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Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki dördüncü maçında Yeni Zelanda'ya 6-3 mağlup oldu.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 2-0 önde tamamlayan Yeni Zelanda, ikinci periyodu da 4-2 üstün geçti.

Grupta 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 1 galibiyet ve 3 puanla 4. basamakta yer alıyor. Oynadığı 4 maçın hepsini kazanarak 12 puan toplayan Yeni Zelanda ise 12 puanlı Tayvan'ın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.