Türkiye, Ukrayna'yı farklı mağlup etti

Spor

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Ukrayna'yı 84-44 mağlup etti.

Milli takım, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 49-27 önde bitirdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 84-44 galip ayrıldı.

Milliler, gruptaki üçüncü maçında 19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Slovakya ile karşılaşacak.

Şampiyonada günün diğer maçları ise şu şekilde tamamlandı:

Çekya: 61 - Hollanda: 35

Portekiz: 76 - Romanya: 87

Estonya: 51 - Büyük Britanya: 77

Kosova: 36 - Slovakya: 84

İsviçre: 48 - Danimarka: 91

Litvanya: 77 - İzlanda: 51

Lüksemburg: 49 - Bulgaristan: 82