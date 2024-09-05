Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın Sonuçları Açıklandı

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası\'nın Sonuçları Açıklandı

2-5 Eylül tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'na 73 ilden yaklaşık 2000 sporcu katıldı. Elazığ'ı temsil eden antrenör Abdullah Barış ve sporcu Emirhan Okşan, 74 kiloda Türkiye 3.'lüğünü elde etti. Şampiyona, 5 Eylül'de ödül töreniyle sona erdi.

05.09.2024 11:51
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Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası gerçekleştirildi.

2-5 Eylül tarihleri arasında Konya ilinde düzenlenen Ümitler Taekwondo Şampiyonasına 73 ilden 2000'e yakın sporcunun katılımıyla Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsilen antrenör Abdullah Barış ve sporcu Emirhan Okşan katıldıkları müsabakada Türkiye 3.'lüğü elde etti. Düzenlenen şampiyonada sporcu Emirhan Okşan 74 kiloda 3.'lük elde etti. Düzenlenen müsabaka 5 Eylül Perşembe günü ödül töreniyle son buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Konya ilinde yapılan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonasına katılarak ilimizi temsil eden başta antrenörümüz Abdullah Barış'ı ve sporcumuz Emirhan Okşan'ı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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