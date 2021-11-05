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Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi

05.11.2021 17:06
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF), 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF), 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. 181 delegeden 124 oy alan Gülkız Tulay, diğer aday Prof. Dr. Selçuk Haşıloğlu'ndan 68 oy fazla alarak yeniden TSF Başkanı oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği ve yeni başkanı ile yönetim ekibinin seçildiği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Federasyon yöneticilerinin ve üyelerinin katılımı ile düzenlenen genel kurulda adaylar konuşmalarını gerçekleştirerek projelerini sundu.

Genel kurul toplantısında, federasyon içerisinde uygulanacak yeni kararların da oylanmasının ardından yeni genel başkanı, yönetimi, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek üzere oylamaya gidildi. 181 delegenin yeni yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gittiği seçimde 124 oy alan Tulay, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Diğer aday Haşıloğlu ise 56 oy alırken, kullanılan 1 oy da geçersiz kabul edildi. - ANKARA

Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi
Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonu'nda Gülkız Tulay güven tazeledi - Son Dakika Spor


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