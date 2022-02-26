Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi

26.02.2022 11:07
Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda 5 gün süren organizasyonun sonunda kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kapanış törenine ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Argan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Okçuluk Teknik Kurulu Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan, federasyon temsilcileri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Rektör Döğeroğlu, "Yarışan tüm sporcularımıza, onlara destek veren hocalarımıza, hakem heyetine ve federasyonumuzun çok değerli temsilcilerine teşekkür ederim. Spor demek, centilmenlik demek. Okçuluk da oldukça sakin ve centilmence yürüyen bir spor." diye konuştu.

Makaralı yay bayan takım müsabakalarında, İstanbul Aydın Üniversitesi birinci, İstanbul Medipol Üniversitesi ikinci, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Makaralı yay erkek takım müsabakalarında, Eskişehir Teknik Üniversitesi birinci, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü oldu.

Klasik yay erkek takım müsabakalarında, Nişantaşı Üniversitesi birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, TED Üniversitesi üçüncü sırayı aldı.

Klasik yay bayan takım müsabakalarını ise Ankara Üniversitesi birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, TED Üniversitesi üçüncü bitirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Üniversiteler Arası Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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