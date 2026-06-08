Türkiye ve İtalya'dan Taekwondo İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve İtalya'dan Taekwondo İşbirliği

Türkiye ve İtalya\'dan Taekwondo İşbirliği
08.06.2026 11:11
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Türkiye ve İtalya Taekwondo Federasyonları, ortak eğitim ve projeler için protokol imzaladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile İtalya Taekwondo Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

2026 World Taekwondo Grand Prix esnasında Roma'da Federasyon Başkanları Bahri Tanrıkulu ve Angelo Cito tarafından imzalanan protokol; uluslararası eğitim kampları, Erasmus projeleri, gençlik hareketlilik programları, para taekwondo çalışmaları ve spor teknolojileri alanlarında ortak faaliyetleri kapsayacak.

Dört yıl süreyle yürürlükte olacak söz konusu protokol ile iki ülke federasyonu, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak ve uluslararası projelerde ortak hareket ederek taekwondonun gelişimine katkı sağlamak amaçlanacak.

İmzalanan İşbirliği Protokolü'nden, Türkiye ve İtalya taekwondo camiaları arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmesi ve gelecekte gerçekleştirilecek ortak projeler için sağlam bir temel oluşturması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye ve İtalya'dan Taekwondo İşbirliği - Son Dakika

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