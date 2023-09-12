21 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Japonya maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

21 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Japonya maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Güncelleme: 12.09.2023 15:18

Türkiye hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Belçika'da oynanacak ve saat 15.20'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 21 yıl sonra iki ekibi karşı karşıya getirecek mücadelede Stefan Kuntz, Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım gibi isimlere ilk 11'de şans verdi.

Türkiye, Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 21 yıl sonra iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor. Japonya'da ise Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Shibasaki, Haraguchi ve Minamino'nun kadroda olması beklenmiyor.

21 YIL SONRA YENİDEN RAKİP JAPONYA

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'da karşılaşacağı rakibi Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Japonya'nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala attı.

İşte ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Onur, Çağlar, Ozan, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun, Salih Uçan, İrfan Can, Yusuf Sarı, Bertuğ

Japonya: Nakamura, Taniguchi, Ito Hiroki, Machida, Maikuma, Doan, Furuhashi, Nakamura, Ito Atsuki, Tanaka, Kubo

A Milli Futbol Takımı, Japonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Japonya maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Goldman Sachs, Türkiye'nin cari açık tahminini yükseltti
15:17 İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı
15:14 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yola devam ediyoruz
14:52 Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var
14:33 Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat 97 günde 4. kez değişti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Hedefimizden vazgeçmedik
14:26 21 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Japonya maçında ilk 11'ler belli oldu
14:14 Yunanistan'da tatil yaparken kalp krizi geçiren Türk genç hayatını kaybetti
14:01 Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı
13:50 Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 15:34:18. #1.12#
SON DAKİKA: 21 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Japonya maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement