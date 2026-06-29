Türkiye Voleybol Altyapılar Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Türkiye Voleybol Altyapılar Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Voleybol Altyapılar Şampiyonası Sona Erdi
29.06.2026 13:54
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Eskişehir'de gerçekleştirilen şampiyonada kupa ve madalya töreni düzenlendi, şehir ekonomisine katkı sağlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Eskişehir Ticaret Odası (ETO) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Voleybol Altyapılar Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi.

ETO'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde "Emincan Kocabaş Sezonu" adıyla düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımların mücadele ettiği organizasyonda kupa ve madalya töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir ay boyunca farklı yaş kategorisindeki voleybolcuların mücadelesine sahne olan şampiyonadaki törene, TVF yetkilileri, ETO Başkanı Metin Güler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende, şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Şampiyonayı değerlendiren ETO Başkanı Güler, organizasyonun hem spor hem de şehir ekonomisi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Eskişehir'in sportif olarak kapsamlı ve ulusal çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine değinen Güler, şampiyona ile şehrin hem tanıtımına hem de ekonomisine katkıda bulunulduğunu dile getirdi.

Güler, şampiyonanın düzenlendiği süre boyunca kente 4 binden fazla sporcu, yaklaşık 2 bine yakın teknik ekip ve federasyon yetkilisinin yanı sıra 30 binden fazla ziyaretçinin konuk olduğunu kaydetti.

Güler ayrıca Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin şehir ekonomisine sağladığı katkının katlanarak arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Altyapılar Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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