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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalyan teknik adam Albento Giuliani'yle yolları ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalyan teknik adam Albento Giuliani'yle yolları ayırdıklarını açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen İtalyan teknik adam Albento Giuliani'yle yolları ayırma kararının ayrıntılarını paylaştı. Üstündağ, Giuliani'nin görevden alınmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, yeni hocayı kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. Ayrıca, A Milli Erkek Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ne katılacağını ve bu ligde alınacak puanların olimpiyat kotası açısından önemli olduğunu ifade etti. Üstündağ, kadın voleybolunda başarı elde edildiğini ve erkeklerin de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürsü şansı olduğuna inandığını dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalyan teknik adam Albento Giuliani\'yle yolları ayırdıklarını açıkladı
12.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:07
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MUSA SAMUR - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen İtalyan teknik adam Albento Giuliani'yle yolları ayırma kararının ayrıntılarını paylaştı.

AA muhabirlerine açıklamada bulunan Mehmet Akif Üstündağ, Alberto Giuliani'nin görevden alınmasının "doğru karar" olduğunu vurgulayarak, "Başarılı bir hoca. Onunla beraber bir-iki hedefi de yakaladık ama ilerisi için takımla dokusunun uyuşmadığını hissettik. Bir yıl daha kontratımız vardı. Sözleşmemiz bir yılı opsiyonlu iki yıldı. Bu opsiyonu ikinci yıl için kullanmamanın uygun olduğunu düşündük. Yeni hocayı kısa sürede açıklarız. İtalyan bir hoca olmayacak." diye konuştu.

A Milli Erkek Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ne ilk defa katılacağını anımsatan Üstündağ, burada alınacak puanların olimpiyat kotası açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasının ligde elde edilecek puanlarla alınma ihtimalinin bulunduğunu vurgulayan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Kadın Takımı'mız yenilgisiz olimpiyat kotası aldı. A Milli Erkek Takımı'mızın da FIVB Milletler Ligi'nden alınacak puanlarla dünya sıralamasından olimpiyata gitme şansı var. FIVB Milletler Ligi'nin birinci ayağını Antalya'da yapacağız. İkinci ve üçüncü ayağın puanları da önemli. Bu üç ayakta alacağımız puanlarla umut ediyorum ki şansımız yükselecek ve olimpiyat şansını yakalayacağız. Hayalimiz ve hedefimiz kadınlarımızla beraber erkeklerimizin de olimpiyatta yer alması."

Erkeklerin Paris'te kürsü şansı

Üstündağ, kadın voleybolunda başarının adım adım geldiğini kaydederek, "Kadınlarımızda da 'İlk önce gidelim.' dedik ve gittik. Paris'te üçüncü kez olimpiyatlara katılacağız." ifadelerini kullandı.

Kadın voleybolunda olimpiyata katılma aşamasından, şimdi madalya, hatta madalyanın rengi konuşulur hale gelindiğini dile getiren Üstündağ, "Erkeklerde de hedefimiz ilk önce Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Katıldıktan sonra hedeflerimiz farklı olabilir. Olimpiyatta erkeklerde de kürsü şansımızın olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalyan teknik adam Albento Giuliani'yle yolları ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika


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