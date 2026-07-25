Türkiye Voleybolu Finale Yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde 3. kez finale yükseldi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaştı.

Çin karşısında 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 ve 2023'ün ardından adını bir kez daha finale yazdırdı.

Finalde rakip Brezilya

Ay-yıldızlı ekip finalde dünya sıralamasının 2. basamağındaki Brezilya ile karşılaşacak.

Milliler, yarın TSİ 14.30'da altın madalya için sahaya çıkacak. Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıkacak.

VNL tarihinde finalde 4 kez kaybeden Brezilya, 5. finalinde ilk şampiyonluğunu almak için mücadele edecek.

Hedef 2. şampiyonluk

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

Çin'e yine geçi yokt

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e karşı son yıllardaki üstünlüğünü korudu.

Ev sahibi avantajıyla büyük taraftar desteğiyle sahaya çıkan Çin'i mağlup eden Türkiye, rakibine yine geçit vermedi.

2023 VNL finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde de Çin'i 3-2 yenerek tur atlamıştı.