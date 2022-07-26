Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta başladı - Son Dakika
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Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta başladı

26.07.2022 16:36
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta başladı

Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ın Turhal ilçesinde başladı.

Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Tokat'ın Turhal ilçesinde başladı.

Türkiye Havacılık Federasyonu ile Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Tuhak Sportif Havacılık Kulübü tarafından Şenyurt Mercimektepe mevkisinde organize edilen şampiyonaya, 4 ülkeden 70 sporcu katılıyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, organizasyonun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mercimektepe mevkisinin yamaç paraşütü için uygun olduğunu söyledi.

Şampiyonayı düzenleyenlere teşekkür eden Hatipoğlu, "Sizlerle bir arada olmak ayrı bir mutluluk. İnsan Mercimektepe'ye çıkınca şahit olmadığı bambaşka güzellikleri görmeye başlıyor. Yanındayken hissetmediği güzellikleri yaşıyor. Yukarıdayken herhalde bambaşka güzelliğe bürünüyor." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular yamaç paraşütü ile peş peşe atlayış gerçekleştirdi.

Şampiyona 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Turhal, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta başladı - Son Dakika

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