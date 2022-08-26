Arkas Aegean Link Regatta Çeşme'de başladı - Son Dakika
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Arkas Aegean Link Regatta Çeşme'de başladı

26.08.2022 14:13
Arkas Aegean Link Regatta Çeşme'de başladı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu, Arkas ve EAYK Çeşme Marina tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Arkas Aegean Link Regatta, 37 tekne ile 300'e yakın yelkencinin katılımıyla başladı.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu, Arkas ve EAYK Çeşme Marina tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Arkas Aegean Link Regatta, 37 tekne ile 300'e yakın yelkencinin katılımıyla başladı. 2017 yılından beri düzenlenen yarış, bu yıl Bulgaristan ve Rusya takımlarının katılımı ile uluslararası hale geldi. Organizasyonun dün düzenlenen açılış kokteyline Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, EAYK Çeşme Marina Başkanı Akif Sezer katıldı. İlk gün Çeşme- Alaçatı rotasında yapılan bir yarışta mücadele eden tekneler Çeşmeliler için görsel şölen yarattı. Takımlar ikinci gün Ilıca parkurunda, üçüncü gün ise Çeşme Marina önlerinde finiş çizgisini ilk geçen olmak için mücadele verecek. Medicana Hastaneleri'nin sağlık sponsoru olduğu yarış, pazar günü gerçekleştirilecek kapanış partisi ve ödül töreniyle sona erecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Bulgaristan, İzmir, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Aegean Link Regatta Çeşme'de başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkas Aegean Link Regatta Çeşme'de başladı - Son Dakika
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