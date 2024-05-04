Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 3 gün boyunca 108 kulüpten 522 sporcu mücadele etti. Seçmelerin son gününde 6 Türkiye rekoru kırıldı. Kırhan Yılmaz, Can Acar, Nusrat Allahverdi, Onur Ege Öksüz ve Doruk Yoğurtcuoğlu, farklı kategorilerde Türkiye rekorlarını kırdılar.

04.05.2024 23:17
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Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 3 gün boyunca 108 kulüpten 522 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun son gününde 6 Türkiye rekoru kırıldı.

Trabzon Kulübü yüzücüsü Kırhan Yılmaz, 200 metre karışık erkekler kategorisinde 2.06.01'lik derecesi ile 15 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Can Acar, 100 metre sırtüstü kategorisinde 56.61'lik derecesi ile 15-16 yaş, 50 metre sırtüstü kategorisinde 26.08'lik derecesi ile 15-16-17 yaş Türkiye rekorlarını kırdı.

Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 100 metre kurbağalama kategorisinde 1.02.57 derecesi ile 17 yaş Türkiye rekoru kırdı.

ENKA Kulübü yüzücüsü Onur Ege Öksüz, 400 metre karışık erkekler kategorisinde 4.23.14'lik derecesi ile 17 yaş Türkiye rekorunu elde etti.

Aykon Kulübü sporcusu Doruk Yoğurtcuoğlu ise 200 metre kurbağalama erkekler kategorisinde 2.16.24'lik derecesi ile 16-17 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de tamamlandı - Son Dakika
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