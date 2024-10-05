Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 17 yaş altı sporcuların mücadele verdiği şampiyonaya 19 ilden 206 sporcu katıldı.

Kadınlarda Irmak Şenoğlu altın madalya, İrem Güner gümüş madalya, Duru Ayşe Özgönül ve Ece Öztürk ise bronz madalya kazandı. Erkeklerde ise Arda Takka altın madalya alırken, Efe Barış gümüş madalya, Candeniz Berrak ve Poyraz Kümük ise bronz madalya elde etti.