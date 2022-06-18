Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Denizli'de gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Denizli'de gerçekleşti

18.06.2022 19:00
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Denizli'de gerçekleşti

Denizli'de Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Pamukkale'de yapılan yarışmalarla sonra erdi.

Denizli'de Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Pamukkale'de yapılan yarışmalarla sonra erdi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada 32 takımdan 240 sporcu yer aldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'de yapılan organizasyonda minikler, yıldızlar ve master kategorilerinde 9 ve 12 kilometrelik güzergahta bisikletlerle zamana karşı yarışlar yapıldı. Jandarma ve polis ekipleri yarışların yapıldığı yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bisikletçiler Pamukkale yolu kavşağından başlayarak Küçükdere, Yeniköy güzergahlarında zamana karşı pedal çevirdi. Yarışmaların ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için tören düzenlendi. Pamukkale travertenleri altındaki Kocaçukur mevkiindeki göl kenarında düzenlenen törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.FEDARASYON BAŞKANI MÜFTÜOĞLU: İNANILMAZ MÜCADELE ETTİLER

Yarışmalarla ilgili açıklama yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Pamukkale'de Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nı tamamladık. Yarışmalar güzel geçti. Kalabalık bir ekiptik. Yarışmacılar inanılmaz mücadele ettiler, hem zamana karşı hem yol yarışını bitiriyoruz. Valilik, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Müdürlüğümüz bu yarışmada büyük emek verdi. Denizli'ye yakışır bir Türkiye Şampiyonası'nı geride bıraktık. Masterlara 110 kişi katıldı. Yıldızlar U17 ve U15 kalabalıktı. Burada şampiyon olan gençler, olimpiyatlarla ilgili gelecek vaadeden sporculardı. Önümüzde uluslararası yarışmalar, Olimpiyatlar, ve Dünya Şampiyonası var. Bu yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gelecekte dünya ve olimpiyat madalyası hedefiyle yola çıktık. Türkiye'de ilk kez Bursa'da kapalı olimpik veledrom açılıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğindeki bu organizasyonla madalya yolunda hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Denizli'de gerçekleşti - Son Dakika

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