Türkiye-Yunanistan maçının ardından - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan maçının ardından

28.02.2022 23:49
Türkiye-Yunanistan maçının ardından

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'a 76-67 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, rakipleri karşısında iyi bir oyun sergileyemediklerini söyledi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'a 76-67 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, rakipleri karşısında iyi bir oyun sergileyemediklerini söyledi.

Ene, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanacak bir oyun sergilemediklerini belirterek, "Maçın başında eğer o kolay atışları kaçırmasaydık oyun başka bir atmosfere gidecekti. Maalesef oralarda bir iniş yaşadık ve bu iniş ilk yarı ve üçüncü çeyreğin sonucuna yansıdı." dedi.

Mazeretlerin arkasına saklanmadıklarını vurgulayan Ene, "Kimsenin öyle düşünmesini de istemem. Mağlubiyetle öncelikle biz, sonra oyuncu arkadaşlarımız yüzleşecek. Bu süreçlerde iniş ve çıkışlar yaşanabiliyor. Bu müsabakalarda herkesin istenildiği gibi oynaması kolay değil. Türkiye Kupası'nda 3 maç yapan Shane Larkin ve Melih Mahmutoğlu, üzerine Avrupa Ligi ve iki tane Yunanistan maçı oynadığı zaman fizik olarak oyunun sonunda düşüyor. Bu bizim ilk maçta da başımıza geldi. Belki orada anlatma şansımız olmadı ama o maçta son 1 dakika oynayacak hali kalmadı. Gözü karardı. Biz belki orada enerjiyi yakalamış olsaydık, o maçın sonunda karar verici olarak mutlaka bize faydası olacaktı." diye konuştu.

Şanssız bir şekilde mağlup olduklarını anlatan Ene, "Yanlış bir seçim yaptık. Burada yine benzer bir geri dönüş yaptık. Farkı indirdiğimiz dönemde fizik olarak geride olduğumuzu görüyoruz. Sonuç olarak kolay sayı bulamıyoruz. Bugün 3 tane serbest atış attık. Maçın sonunda yorgun olduğumuz için 3-4 top kaybı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübesiz bir takım olduklarını ve kritik anlarda bunun sıkıntısını yaşadıklarını kaydeden Ene, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene oynadığımız pencerelerde Alperen, Sertaç gibi oyuncularımız vardı. Bugün Şehmus da yoktu. Belki onun enerjisi bize katkı sağlayacaktı. Bu arkadaşlarla daha iyi bir kimya yakalamıştık. Yeni oynayan arkadaşlarımız var. Her gün daha iyi oynayarak toparlanmamız gerekiyor. Atina'da oynadığımız maçtan sonra bu karşılaşmanın daha iyi olması gerekiyordu. Seyircilerimiz için üzgünüz. Ama elimizden gelen konsantrasyonu ve enerjiyi gösterdik. Ama bunlar yetmiyor. Bugün karşımızda iki uzun 35 dakika 40 sayı attı. Oralara gelmek için daha gelişmek zorundayız. İki maçı da aynı seviyede oynayacak durumda değiliz. Bu gerçeği de kabul etmeliyiz."

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası, Yunanistan, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Yunanistan maçının ardından - Son Dakika


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