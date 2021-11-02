Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu 5. Olağan Genel ve Mali Kurulunda Erkan Yalçın yeniden başkanlığa seçildi.

Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına, 140 oy alan mevcut Başkan Erkan Yalçın seçildi. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında yapıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday olan Uğur Orel Oral ise 77 oy aldı.

Geçmişteki başarılarını geleceğe de taşımak istediğini belirten Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Göreve geldiğim ilk günden bu zamana kadar, üzerinde durduğum en önemli konu birlik ve beraberlik ortamının kurulmasıdır. Yüzme tarihimizin en başarılı dönemini geçirdiğimiz son 5 yılda, Türk yüzmesi birbirinden değerli birçok başarıya imza attı. 16 Olimpiyat kotasının alındığı görkemli dönemimizde, 13-A, 2-B ve 1 bayrak takımımız, toplamda 11 sporcumuz ve 6 antrenörümüz ile olimpiyatlara katılım sağladı. Olimpiyat Oyunları tarihimizde ilk defa bir bayrak takımımız ülkemizi temsil etti. Milli takımlarımızı, üst düzey başarılara imza atmış, birbirinden değerli antrenörler ile kategorize ederek, oluşturduğumuz milli takım sorumluları statüsü sayesinde, kategorilerinde daha önce tecrübe edilen başarıların ülke genelinde tekrarlanarak geliştirilmesine imkan tanıyan bir yapı kurduk. Dünya standartlarının üzerinde organizasyonlar düzenleyerek, yüzme branşının izlenebilirliğinin artış gösterdiği günümüzde, bu oranın daha da yükselmesi adına planlarımızı devreye soktuk" ifadelerinde bulundu.

"Üretmeye, geliştirmeye, yenilenmeye devam edeceğiz"

Başkan Erkan Yalçın, "Siz değerli ailemizin vereceği yeni yetki ile, çalışmalarımıza daha güçlü bir şekilde yürütecek, yeni dönemde basamakları çok daha emin adımlarla çıkacağız. Yarınlarımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için, üretmeye, geliştirmeye, yenilenmeye devam edeceğiz. Ülkemiz genelinde yüzme branşının icra edildiği her noktada olmaya, bu branşa gönül veren tüm yüreklerle omuz omuza yürümeye değil! Koşmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA