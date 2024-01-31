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Turkuvaz Medya Grubu Spor Haberleri Yöneticileri AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Spor

Turkuvaz Medya Grubu Spor Haberleri Yöneticileri AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Turkuvaz Medya Grubu Spor Haberleri Yöneticileri AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor TV Yayın Koordinatörü Ender Bilgin ve A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında fotoğraflara oy verdi.

31.01.2024 13:05
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Turkuvaz Medya Grubu'nun spor haberleri yöneticileri Anadolu Ajansının (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor TV Yayın Koordinatörü Ender Bilgin ve A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışındaki çalışmalarını inceledi.

"Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" isimli fotoğrafını seçen Özbostan, " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi" fotoğraflarına oy verdi.

Uzundurukan, "Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun Simgeleri", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Hussain Ali'nin "Balondan hayaller", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğraflarını seçti. Uzundurukan'ın "Spor" kategorisindeki tercihi ise Emin Sansar'ın "Yumruk" isimli fotoğrafı oldu.

Ender Bilgin "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğraflarına oy verdi. Bilgin, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk"ün "Yıkım", "Spor" kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" isimli fotoğraflarını tercih etti.

Cüneyt Şen ise oylamada "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğraflarını seçti. "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk"ün "Yıkım" fotoğraflarına oy veren Şen, "Spor" kategorisinde de Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" isimli fotoğrafını beğendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turkuvaz Medya Grubu Spor Haberleri Yöneticileri AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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