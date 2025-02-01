TÜRŞAD, İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 Yenildi - Son Dakika
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TÜRŞAD, İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 Yenildi

TÜRŞAD, İstanbul Gençlik SK\'ya 3-1 Yenildi

TÜRŞAD, Efeler Ligi'nde İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 mağlup oldu. Setler 17-25, 22-25, 26-24, 16-25.

01.02.2025 15:49
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Efeler Ligi 19. haftasında TÜRŞAD, evinde karşılaştığı İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 mağlup oldu.

Hakemler: Seçkin Yener, Furkan Salduz

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Marco Bojic, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Alexis Wilson Velazguez, Gjorgi Gijorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur, Nikola Gijorgjev

İstanbul Gençlik SK: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cristian Manuel, Bahadır Kuyucu, Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Armin Afshin Far, Morteza Shafiri, Hasan Sıkar, Cansın Ogbai, Bradley Robert Gunter, Hakan Kocal, Yiğit Savaş Kaplan

Setler 17-25, 22-25, 26-24, 16-25 - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TÜRŞAD, İstanbul Gençlik SK'ya 3-1 Yenildi - Son Dakika

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