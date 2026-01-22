Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar - Son Dakika
Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

22.01.2026 20:09  Güncelleme: 20:13
UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Aston Villa'yı konuk edeceği maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı. Mücadele öncesi 10. Yıl Marşı olmak üzere birçok milli marş çalınmasıyla eşsiz görüntüler oluşturuldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

TÜM STAT TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Karşılaşmaya maç öncesindeki eşsiz görüntüler damga vurdu. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tüm tribünleri Türk bayraklarıyla süsledi. Tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 10. Yıl Marşı olmak üzere birçok milli marşa eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlar, tüyleri diken diken etti.

AVRUPA'DA 297. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    ilelebet Fenerbahce. 24 9 Yanıtla
  • b4576567d b4576567d:
    Helal olsun. Bayrağımıza sahip çıktınız. Tşk 24 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    İş işten geçtikten sonra 2 8 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    şanlı Fenerbahçe her zaman bayrağının o vatanın yanında 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
