Tüyler diken diken! Kadıköy\'de inanılmaz anlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmaya maç öncesindeki eşsiz görüntüler damga vurdu. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tüm tribünleri Türk bayraklarıyla süsledi. Tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, 10. Yıl Marşı olmak üzere birçok milli marşa eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlar, tüyleri diken diken etti.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.
