Tuzla'da "Gençlik Koşusu" düzenlendi - Son Dakika
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Tuzla'da "Gençlik Koşusu" düzenlendi

24.05.2022 16:04

- Tuzla'da "Gençlik Koşusu" düzenlendi Tuzla'da İstanbul'un farklı noktalarından gelen 350 sporcunun katılımı ile Tuzla Belediyesi Gençlik Koşusu düzenlendi.

- Tuzla'da "Gençlik Koşusu" düzenlendi

İSTANBUL - Tuzla'da İstanbul'un farklı noktalarından gelen 350 sporcunun katılımı ile Tuzla Belediyesi Gençlik Koşusu düzenlendi. Tuzla Sahili'nden başlayarak 10 kilometrelik parkuru tamamlayan sporculardan dereceye girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen Gençlik Koşusu, bu yıl yoğun katılım ile gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı noktalarından Tuzla'ya gelen 350 sporcu, 10 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya yarıştılar. Tuzla Sahili'nden başlayarak parkuru tamamlayan sporculardan dereye girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Başkan Yazıcı, ödül töreni sonrasında sporcularla yaptığı görüşmede Gençlik Koşusu'nun yılda iki kere yapılacağını açıkladı. Başkan Yazıcı'nın bu açıklamasına sporcular alkışlarla destek verdi.

"Sporu toplumda sevdirmek ve yaygınlaştırmak bizim görevimiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bütün sporcularımıza, katılımcılara teşekküre diyorum. Dereceye girenlerin ödüllendirildiği doğal olduğu bir yarışmaydı. Özellikle 19 Mayıs'ta yapılacak bu koşuların artık gelenekselleşeceğini belirtmek istiyorum. Bundan sonra hep beraber bu koşuları Tuzla'da geleneksel olarak yapacağız. Sadece bazı branşları değil olimpik branşları da toplumda sevdirmek ve yaygınlaştırmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başkan Yazıcı, konuşmasının son bölümünde sporculara, "19 Mayıs koşusunun yanı sıra başka bir yarış istiyor musunuz?" diye sordu. Sporcular da Başkan Yazıcı'nın bu sorusuna, 'Evet' diyerek cevap verdiler. Başkan Yazıcı, "Yılda 2 defa yapacağız. Tuzla halkı adına sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Her mahallede olmasa bile sahilde geleneksel olarak herkesin her hafta yürüdüğü bir alışkanlık oluşturmayı ve insanları spora teşvik etmek konusunda desteğini sizlerden rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tuzla'da Gençlik Koşusu düzenlendi
Tuzla'da Gençlik Koşusu düzenlendi
Tuzla'da Gençlik Koşusu düzenlendi
Tuzla'da Gençlik Koşusu düzenlendi

YORUMLAR
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AOSB Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı AOSB Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı Bağımlılıkla Mücadele ve Gençlik Koşusu tamamlandı Bağımlılıkla Mücadele ve Gençlik Koşusu tamamlandı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuzla'da 'Gençlik Koşusu' düzenlendi - Son Dakika


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