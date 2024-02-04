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Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü mağlup etti - Son Dakika
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Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü mağlup etti

Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü\'nü mağlup etti

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Eyüp Stadı'nda karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Umar ve Togui'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Tuzlaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

04.02.2024 15:34
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Eyüp Stadı'nda karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Tidiany'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Alperen'in sektirdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Umar düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Kerim Frei'in pasında topla buluşan Djokanovic'in ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

72. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Togui'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Samet Asatekin, Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Tidiany, Ba (Mamba dk. 46), Hikmet Çiftçi, Togui (Sadık Baş dk. 90+2), Umar (Çağrı Giritlioğlu dk. 89), Ahmethan Köse (Mehmet Çınar dk. 61)

Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Demiryürek, Selim Ay, Balijani, Koray Yağcı

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Manisa Futbol Kulübü: Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Graovac, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak, Djakanovic (Diallo dk. 71), Kerim Frei (dk. 70 Bekir Karadeniz), Gakpa (Topalli dk. 46), Ofkir, Lima (Mary dk. 70)

Yedekler: Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Furkan Doğan, Bartu Göçmen, Doğukan Emeksiz

Teknik direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Umar (dk. 9), Togui (dk. 72) (Tuzlaspor), Djokanovic (dk. 12) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Tidiany, Awuku, Togui (Tuzlaspor), Oğuz Gürbulak, Bekir Karadeniz, Alberk Koç (Manisa FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tuzlaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü mağlup etti - Son Dakika
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