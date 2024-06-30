TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu için tören düzenlendi

Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu için federasyon binasında tören düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu için TVF bahçesinde düzenlenen törende eşi Songül Göksu, kızları İldem Sevsay, Rezzan Sale, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ taziyeleri kabul etti.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve merhumun çok sayıda yakını katıldı.

"Salona isim ararken kendisine nasip oldu"

Törende konuşan TVF Başkanı Üstündağ, Ahmet Göksu gibi değerli bir başkanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Hayatımın en zor konuşması, 16 yılda bir gün yanımdan ayrılmayan dostum artık yok. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Biz bu kadar emeği olan Göksu'yu hayatta olmasa da yaşatmak zorundayız. Görevimiz de bu. Arkada bir salon yaptık açılışını yapmadık. Ama ilk turnuvayı kendisi başlattı, kendisi son gününü göremedi. Salona isim ararken kendisine nasip oldu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hemfikriyle yeni yaptığımız salonun adı Ahmet Göksu Voleybol Salonu olacak" ifadelerini kullandı.

"İyi insanların azaldığı bir ülkede örnek gösterecek bir spor adamıydı"

Ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Zor bir süreç. Çok değerli bir insanı, spor adamını kaybettik. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak şunu söyleyebilirim, altı sene boyunca sadece iyiliğini, dostluğunu gördük. Başımız sıkıştığı zaman desteğini gördük. Yeri geldi o bize yol gösterdi. Yeri geldi biz ona danıştık ve demin de konuşmalarda ifade edildiği gibi son derece fair-play ruhlu vicdanlı, merhametli, iyilik dolu bir insandı. İyi insanların azaldığı bir ülkede örnek gösterecek bir spor adamıydı. Fair-play ruhunun her geçen gün azaldığı Türk sporunda fair-play için örnek gösterebilecek bir insandı. Onun için hem ülke sporuyla genelinde hem de ülke voleybolu için çok değerli, kıymetli bir dostumuzu, abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Göksu'nun cenazesi öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek. - ANKARA