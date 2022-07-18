TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan FIVB Milletler Ligi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan FIVB Milletler Ligi değerlendirmesi Açıklaması

18.07.2022 20:55
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan FIVB Milletler Ligi değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Milletler Ligi'ni 4. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gösterdiği mücadeleyle yine Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Milletler Ligi'ni 4. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gösterdiği mücadeleyle yine Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

Üstündağ, yaptığı açıklamada, federasyon olarak yine bir ilki gerçekleştirerek Milletler Ligi'nin final etabına Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, dünyanın en iyi 8 takımının kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verdiğini belirtti.

Milli takımda hedefin her zaman madalya olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde turnuvayı madalya ile noktalamayı çok istiyorduk ama maalesef olmadı. Kazanmak da kaybetmek de sporun doğasında var. Hedefimiz her zaman katıldığımız turnuvalarda ilk üç içerisinde kürsüde yer almak. Dördüncü olmamıza rağmen Filenin Sultanları yine Türkiye'nin gururu oldu, olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'i de organizasyonun final gününde misafir ettiklerini aktaran Üstündağ, "Türkiye Voleybol Federasyonunun elinde bulundurduğu imkanları bizzat gördüler. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda tribünlerin tamamını dolduran, ay-yıldızlı formayı sonuna kadar büyük bir inançla destekleyen ve millilerimizin elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan tüm voleybolseverlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stadyumda voleybol maçı

Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'de voleybol seyircisinin artık salonlara sığmadığını bir milli maçı futbol stadında oynamayı planladıklarını aktardı.

Üstündağ, taraftarın ilgisini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İtalya ile oynadığımız yarı final karşılaşmasında Milletler Ligi'nin izleyici rekoru kırıldı. Bu Türk voleybolu için gurur verici bir olay. Türk voleybolu artık salonlara sığmıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak önümüzdeki milli takım sezonunda yine bir ilki gerçekleştirerek stadyumda bir voleybol müsabakası oynatmayı arzu ediyoruz. Onun için de şimdiden çalışmalara başladık. En kısa zamanda müjdeli haberleri voleybolseverlerle paylaşacağız."

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan FIVB Milletler Ligi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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