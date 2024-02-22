TVF Fabrika Voleybol Okulu\'nda Sporcular Milli Takım Hayali İçin Mücadele Ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) önceki yıl Van'da açtığı Fabrika Voleybol Okulu bünyesindeki sporcular, milli takım forması giyebilmek için mücadele ediyor.
Türkiye'de çocuk ve gençleri voleybolla tanıştırmayı, lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF'nin İpekyolu ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'nun spor salonunda açtığı Fabrika Voleybol Okulu'nda 250 sporcu eğitim alıyor.
Alanında uzman dört antrenör tarafından yetiştirilen 6-17 yaşındaki sporcular, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip okulda aldıkları eğitimlerle geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Milli takım formasıyla parkeye çıkmak için her gün antrenman yapan çocuklar, iyi bir sporcu olmak ve büyük başarılar elde etmek için ter döküyor.
Arman: "En büyük amacımız çocuklara sporu sevdirmek"
TVF İl Koordinatörü Necip Arman, AA muhabirine, Fabrika Voleybol Okulu'ndaki eğitimlere dezavantajlı mahallerde yaşayan kız öğrencilerin daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.
Kentte 13 yıldır voleybol antrenörlüğü yaptığını anlatan Arman, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizin çoğu kız çocuklardan oluşuyor. Bu konuda çok mutluyuz. Özellikle çocuklarımızın bu branşı sevmesi, katılması bizi mutlu ediyor. Üç arkadaşım daha benimle çalışıyor. İşimizi severek yapıyoruz. En büyük amacımız çocuklara sporu sevdirmek. Yetenekli ve ideali olan öğrencilerimize ön ayak olmak, onları istedikleri hedefe yaklaştırmak istiyoruz. Bu okulun açılmasının en büyük sebebi, çocukları sporla tanıştırmak ve onlara kendilerini geliştirebilecekleri ortam hazırlamak. Çok iyi sporcular yetişiyor. Onlar voleybol arenasında ülkemizi temsil edecekler."
Milli sporcu olmak istediğini dile getiren 12 yaşındaki Zehra Hazar ise "Burada oynamak benim için büyük bir hayaldi. Bu sporu çok seviyorum. Hocalarımız bize çok emek veriyor. Her gün maç yapıyoruz. Hocalarımın emeğini boşa çıkarmayarak çok iyi yerlere gelmek istiyorum." diye konuştu.
Dildar Oruk da bu okula gelmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak. "Burada kendimi geliştiriyorum. Hedefim önce milli sporcu olmak. Sonra da iyi takımlarda oynamak. Bunun için elimden geleni yapıyorum." açıklamasında bulundu.
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