Twente-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti - Son Dakika
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Twente-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

31.01.2025 00:16
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Stat: de Grolsch Veste

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Sarı kartlar: Dk. 6 Salah-Eddine (Twente), Dk. 18 Svensson, Dk. 37 Immobile (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında oynanan Twente-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

18. dakikada Ltaief'in şık pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Vlap'ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Emirhan Topçu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa Van Wolfswinkel ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten oyun alanı dışına çıktı.

23. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çıkardı, arka direkte sert gelen topa Van Wolfswinkel kafa vuruşunu yaptı. Altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

27. dakikada Van Rooij'un sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

34. dakikada Al Musrati'nin pasında Rashica'dan önce topun sahibi olan Salah-Eddine ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.

43. dakikada Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde Immobile ön direkte kafa vuruşunun yaptı, top direğin yanından az farkla oyun alanı dışına gitti.

Twente'nin daha baskılı oynadığı ilk yarıda iki takım da fileleri havalandıramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Twente-Beşiktaş Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti - Son Dakika

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