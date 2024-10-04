Twente Teknik Direktörü Fenerbahçe'nin yıldızını öve öve bitiremedi - Son Dakika
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Twente Teknik Direktörü Fenerbahçe'nin yıldızını öve öve bitiremedi

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Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sarı-lacivertlilerin attığı golde asist yapan Amrabat'ı öve öve bitiremedi. Yıldız futbolcunun muhteşem bir asist yaptığını belirten antrenör, ''Amrabat'ı bir kere rahat bıraktık; muhteşem bir asist yaptı. Bir an kaçırdık sadece, çok can sıkıcı...'' dedi.

04.10.2024 11:56  Güncelleme: 12:35
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Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, "Kazanabilirdik. Hem hücum hem de defans açısından maçı domine ettik. Aslında kazanmak zorundaydık ama kazanamadık. Bu da futbolda olabiliyor, bazen can sıkıcı olabiliyor. Aslında çok iyi oynadığımızı düşündüğüm için galibiyeti almamız gerekiyordu, bunu hak etmiştik. Bazı şanslarımız vardı, birkaç gol daha atsak bu maçı kilitleyebilirdik. Bu takım hala gelişen bir takım, biraz daha gelişime ihtiyacımız var" dedi.

"AMRABAT MUHTEŞEM BİR ASİST YAPTI"

Sarı-lacivertlilerin attığı golde asist yapan Amrabat'ı öve öve bitiremeyen antrenör, "Fenerbahçe defansta da iyiydi. Topu iyi kullandık, çok şansımız oldu ama Livakovic iyiydi. 1-0 öndeydik ve bence bunu hak etmiştik. 2-0'a çok yaklaştık ama en üst düzeyde Futbol oynuyorsanız 1 gol daha atmanız gerekiyor. Amrabat'ı bir kere rahat bırakınca muhteşem bir asist yaptı, Tadic de muhteşem bir gol attı, bu can sıkıcı. Muhteşem bir maçtı, takımımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Twente Teknik Direktörü Fenerbahçe\'nin yıldızını öve öve bitiremedi

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Son Dakika Spor Twente Teknik Direktörü Fenerbahçe'nin yıldızını öve öve bitiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kadir Yılmaz:
    gerçekten güzel bir asist oldu 32 0 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya:
    Halamın bıyığı olsa amcam olurdu. Sanki Fb gol kaçırmadı. 0 0 Yanıtla
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