Twitter Logosu Değişti: Twitter X Logo Ne?

Twitter logosu mu değişti? Twitter X logo ne, soruları bugün Twitter'da yaşanan değişiklikler sonrası gündem oldu. Peki sosyal medya devi Twitter'da yaşanan değişiklik ne? Twitter logosu mu değişti? Twitter X logo ne?

TWİTTER LOGOSU MU DEĞİŞTİ?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bugün itibariyle yeni logoya geçildi.