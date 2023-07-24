Twitter Logosu Değişti: Twitter X Logo Ne? - Son Dakika
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Twitter Logosu Değişti: Twitter X Logo Ne?

24.07.2023 19:29

Twitter'da yaşanan değişiklikler sonrası gündem olan konu, Twitter logosunun değişip değişmediği ve Twitter X logosunun ne olduğu oldu. Twitter CEO'su Elon Musk, Twitter'ın kuş logosunu X harfi ile değiştireceğini açıkladı. Bugün itibariyle yeni logo kullanılmaya başlandı.

Twitter logosu mu değişti? Twitter X logo ne, soruları bugün Twitter'da yaşanan değişiklikler sonrası gündem oldu. Peki sosyal medya devi Twitter'da yaşanan değişiklik ne? Twitter logosu mu değişti? Twitter X logo ne?

TWİTTER LOGOSU MU DEĞİŞTİ?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bugün itibariyle yeni logoya geçildi.

Twitter logosu mu değişti? Twitter X logo ne?
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SON DAKİKA: Twitter Logosu Değişti: Twitter X Logo Ne? - Son Dakika
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