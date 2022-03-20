TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı

20.03.2022 22:50
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları sona erdi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde Kumbahçe açıklarında gerçekleştirilen yarışlarda, 38 kulüpten 301 sporcu mücadele etti.

Yarışlara katılan sporcuların zaman zaman kuvvetli rüzgarda, birbirleri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.

Yarışlarda optimist genel sıralamada Galatasaray Yelken Şubesinden Görkem Arda Koçak birinci, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünden Kutsal Güneş Kurnaz ikinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden Yağız Efe Üze üçüncü, Galatasaray Yelken Şubesinden Ali Poyraz Özdemir dördüncü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden Medine Havva Tatlıcan da beşinci oldu.

Tatlıcan, optimist kızlar kategorisinde de birincilik elde etti.

Yalıkavakspor Yelken Kulübünden Zeynep Özer'in ilk sırada yer aldığı optimist junior genel sıralamada ise, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Arel Hangül ikinci, Yalıkavak Yelken Kulübünden Yaman Ali Korkmaz üçüncü, Era Bodrum Yelken Kulübünden Deniz Basmacıoğlu dördüncü ve Yalıkavak Yelken Kulübünden Cengiz Eren Güvenç beşinci oldu.

Sporculara kupaları Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, TYF Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Çoban, Murat Şener, TYF Teknik Kurul Başkanı Şenkar Öztüzün, TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan tarafından verildi.

Yarışların sonuçlanmasının ardından belirlenen Optimist Milli Takımı ise, Ege Ayyıldız Bayraktar, Ege Erdemli, Sarp Özen, Tan Günenç, Ayla Poyraz, Defne Zambrano, Derin Bartan, Görkem Arda Koçak, Kutsal Güneş Kurnaz, Medine Havva Tatlıcan, Ali Poyraz Özdemir, Yağız Efe Üze'den oluştu.

TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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