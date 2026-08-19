U-11 Gölpa Cup Heyecanı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen U-11 Gölpa Cup sona ererken, ilçede büyük heyecan yaşandı.

Gölpazarıspor tarafından organize edilen U-11 Gölpa Cup Futbol Turnuvasına, Kocaelispor, Eskişehirspor, Gölpazarıspor, Bursa Kültür, Esentepe Spor, Eskişehir Çelikkordu, Bursa HD Osmangazispor, Kütahya Yeşilay ve Bilecik'i temsilen Lefke Birlik SK katıldı. Gölpazarı İlçe Stadı'nda birbirinden güzel maçlar oynanırken, minikler hünerlerini sergiledi. 2015 ve 2016 doğumlu sporcuların mücadele ettiği turnuva, genç futbolculara hem rekabet hem de dostluk içerisinde mücadele etme fırsatı sundu.