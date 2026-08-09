U-13 Boks Şampiyonası Sivas\'ta Başladı

Sivas'ta başlayan U-13 Kadın-Erkek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ve Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Aslan'ın katılımıyla yapıldı.

Türkiye Boks Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan U-13 Kadın-Erkek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 64 İlden 781 sporcu katılım sağladı. Bu kapsamda şampiyonanın seremonisi Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Aslan, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşüyle başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, sporculara başarılar diledi. Keklik, "Tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Sivas olarak yine çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Şampiyonanın sakatlıksız geçmesini temenni ediyor. Tüm katılımcılara da başarılar diliyorum" dedi.

Açılış seremonisinin ardından maçlar devam etti. Şampiyona 16 Ağustos Pazar günü sona erecek.