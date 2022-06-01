U-14 Ligi'ne bir hafta LGS molası

Türkiye genelinde yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) nedeniyle bu hafta sonunda U-14 Ligi'nde müsabaka oynanmayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, U-14 Ligi'nde oynayan oyuncuların bu hafta sonunda LGS Sınavı'na gireceğinden dolayı müsabakalara 1 hafta ara verdiklerini söyledi.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, bu hafta sonu U-14 Ligi'nin oynatılmayacağını söyledi. Yücel, "Futbol İl Temsilciliği olarak U-14 Ligi'ne LGS sınavı nedeniyle 1 hafta ara verdik. U-14 Ligi fikstür çekiminde bu konuyu fikstür çekimine gelen takım yöneticilerine sorduk. Takım temsilcileri de liglerin ilk haftasının oynatılmasını, sınav haftasında ara verilmesini istedi. Biz de sınav sonrası değil, öncesinde ligi başlattık. Bu hafta sonunda da kulüplerimizin sezon başındaki isteği doğrultusunda U-14 Ligi'ne müsabaka koymayacağız. Bu vesile ile sınava girecek olan tüm öğrencilere ve U-14 oyuncularına başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ