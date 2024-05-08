U-16 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları Afyonkarahisar\'da Yapılacak

Spor

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılacak olan U-16 Türkiye Şampiyonası Final müsabakaları 4 takımın katılımıyla gerçekleşecek

U-16 Türkiye Şampiyonası Final müsabakaları 11-12 Mayıs tarihlerinde Afyon'da oynanacak. Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi 10 Mayıs Cuma günü Afyonkarahisar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndaki toplantı salonunda gerçekleşecek.

Final etabında Adana Gençlerbirliği Spor, İstanbul Dudulu Spor, Samsun Kadıköy Spor ve Konya Selçuklu Belediye Spor takımlarının mücadele edecek. Çekilecek fikstüre göre maçlar takımlar, 1-4, 2-3 ve 1-4 galibi ile 2-3 galibi arasında oynanacak. Müsabakalar sonunda ekipler arasında bir takım Türkiye Şampiyonu olacak. - AFYONKARAHİSAR