Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı - Son Dakika
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Spor

Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan atılan bir futbolcu, hakemi bıçakla yaraladı. Hakem Ersin Demiröz, tedavisinin ardından taburcu edildi ve futbolcu gözaltına alındı. Olayın ardından Çayırova Gümüşspor kulübü, U-17 takımının ligden çekildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.02.2025 09:21  Güncelleme: 09:42
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan atılan E.Ç. (16), hakem Ersin Demiröz'ü bıçakla yaraladı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, E.Ç. gözaltına alındı.

MAÇ 5-1 BİTTİ

Olay, Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda meydana geldi. Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 futbol takımının yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor karşılaştı. Karşılaşmada Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç., yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, Çerkeşli Spor'un 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı

LİGDEN ÇEKİLDİLER

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla kırmızı kart gören E.Ç., soyunma odalarının bulunduğu bölümde hakem Ersin Demiröz'e bıçakla saldırdı. Hakem hafif yaralanırken, araya giren diğer futbolcular ve yöneticiler E.Ç.'yi tutarak uzaklaştırdı. Hakem Demiröz, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, futbolcu gözaltına alındı. Öte yandan Çayırova Gümüşspor'dan yapılan açıklamada, kulübün U-17 takımının ligden çekilme kararı aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
Kaynak: DHA

Çayırova, Dilovası, Kocaeli, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmed Mehmed:
    Hukuk yok. Yapanın yanına kalıyor. Müsebbibi de iktidar. Yargıya müdahale ediyor 4 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    önce kültür ve ahlâkı öğretmezsen sonucu bu olur 2 0 Yanıtla
  • Sahin Erdoğan:
    Jose morunyo nun açıklaması işte bu olay 2 0 Yanıtla
  • osman göçer:
    hakem üzerinden halkı oyuncuları o kadar doldurdunuz ki olacağı bu babadan oğla geçen bir hakemlik yetiştiriciliği yerine hak edeni yükseltip maç verseniz bu olaylar hiç olmaz daha adil bir yönetim olur 1 0 Yanıtla
  • Elvan Aydiner:
    artık bu ülkede hersey normal geliyor bana 0 0 Yanıtla
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