U14 Basketbol Şampiyonası Başladı
04.02.2026 10:01  Güncelleme: 10:03
Balıkesir'de düzenlenen U14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası, oynanan karşılaşmalarla start aldı.

Balıkesir'de düzenlenen U14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası, oynanan karşılaşmalarla start aldı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanan maçlar, genç sporcuların sahadaki mücadelesine sahne oluyor.

Şampiyonada; A. Efes B, Balıkesir Büyükşehir Belediye, Çanakkale Türk Telekom, Çorlu Ata Gelişim, Çorlu Gücü, Darüşşafaka Kocaeli, Dev Adam Potanın Renkleri, Diamond, EBA Spor, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Kırklareli Belediye, Kocaeli Anka, Sakarya Basketbol Ada, Sakarya Gelişim Basketbol ve Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere 15 takım mücadele edecek.

3-7 Şubat tarihleri arasında oynanacak müsabakalar sonunda, final karşılaşmasıyla birlikte bölge şampiyonu takım belli olacak. Organizasyon, genç sporcuların sportif gelişimine katkı sağlamayı ve Türk basketbolunun altyapısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Geleceğin sporcularını buluşturan bu organizasyonun, gençlerimizin sportif gelişimine ve fair-play anlayışına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Basketbol Federasyonu'na, paydaş kurumlarımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve kulüplerimize teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Basketbol, Balıkesir, Etkinlik, Spor, Son Dakika

