Bursa'dan U15 Futbol Kız Milli Takım aday kadrosuna iki sporcu - Son Dakika
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Bursa'dan U15 Futbol Kız Milli Takım aday kadrosuna iki sporcu

23.08.2022 10:06
Bursa'dan U15 Futbol Kız Milli Takım aday kadrosuna iki sporcu

U15 Futbol Kız Milli Takım aday kadrosuna Bursa'dan iki sporcu davet edildi.

U15 Futbol Kız Milli Takım aday kadrosuna Bursa'dan iki sporcu davet edildi.

U15 Kız Milli Takımının 20-23 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı 2. etap aday kadroya Bursa Kadın Spor Klübü'nden Ecrin Önder ve Zeynep Erva Seyri davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 20 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'dan U15 Futbol Kız Milli Takım aday kadrosuna iki sporcu - Son Dakika

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