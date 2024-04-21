- U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı
SİVAS - Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 196 sporcunun katılımıyla başladı.
Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan 'U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası' başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 69 kulüpten, 196 sporcu katılım sağladı. Sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu organizasyonda dereceye girmek için ter dökecek.
Heyecan dolu şampiyona yarın düzenlenecek final maçlarının ardından sona erecek.
"Beklentilerimiz uluslararası bir müsabaka olması"
İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, şampiyonanın heyecan içerisinde geçtiğini belirterek, "Öncelikle şampiyonamız U15 serbest stille başladı ve grekoromen ile devam etti. Daha sonra bayanlarla yarın Allah nasip ederse bitecek. Bizler tabii ki bu ev sahipliğini iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Türkiye Güreş Federasyonumuz da bu kanıda. İlimizde inşallah bundan sonraki süreçte federasyonumuzdan beklentilerimiz uluslararası bir müsabaka olması. Bununla ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. İlimizde gerçekleşen Ahmet Ayık Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcularımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Serbest stilde Sivas şampiyon oldu. İlimizin bu anlamda şampiyon olması bizleri çok memnun etti. Çocuklarımızın sergiledikleri performanslardan dolayı, emeklerinden dolayı hocalarımıza, antrenörlerimize, idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Bayanlarda ilimizi temsilen üç ayrı sıkletle sporcumuz olacak. İnşallah burada da umutluyuz. İyi dereceler elde edecekler. İlimizde yapılan bu tip organizasyonların artarak devam etmesini istiyoruz. Son yıllarda uluslararası arenalarda, olimpiyat şampiyonalarında, dünya şampiyonunda, Avrupa şampiyonalarında bayan sporcularımız da ülkemize madalyalar kazandırıyor. Bizler de bunlarla gurur duyuyoruz. Bayan güreşinde Türkiye'de artık söz sahibi. U15 kadınlar da ablalarının izinden devam edecekler. Ülkemizi Avrupa, dünya ve Olimpiyat Şampiyonunda başarıyla temsil edecekler" diye konuştu.
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