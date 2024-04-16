Spor

- U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Sivas Valisi Şimşek: "Ülkemizde güreş deyince, Sivas akla gelen ilk şehirlerdendir"

Ahmet Ayık: "Sivas'a uluslararası bir turnuva istiyoruz"

SİVAS - Sivas'ta başlayan U15 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Ramazan Baker, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu ve UWW eski Asbaşkanı Ahmet Ayık, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Güreş U15 Türkiye Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 56 ilden 175 kulüp ve 900 sporcu katılım sağlıyor.

Bu kapsamda pazartesi günü başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkan Vekili Ramazan Baker, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu ve UWW eski Asbaşkanı Ahmet Ayık, Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman ve Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem birer konuşma yaptı.

Şimşek: "Ülkemizde güreş deyince, Sivas akla gelen ilk şehirlerdendir"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın birçok şampiyonaya ev sahipliğini yaptığını belirterek, "Pehlivanlar şehri, sultan şehri Sivas'ımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu önemli turnuvayı ilimize kazandıran Spor Bakanımıza, Spor bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve emeği geçen federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. İnsanlık tarihi kadar eski olan ata sporumuz güreş Türk milleti için çok önemli ve çok özel bir spordur. Kuşkusuz ülkemizin en başarılı olduğu spor branşlarına birisi de güreştir. Ülkemizde güreş deyince, Sivas akla gelen ilk şehirlerden, ilk illerden birisidir. İlimiz Osmanlı döneminden günümüze güreşçinin harman olduğu yer olarak anılmış bu sözde ülke genelinde tanınmış ve birçok şampiyon çıkarmıştır. Sivas yine önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapıyor. Şampiyonaya gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ahmet Ayık: "Sivas'a uluslararası bir turnuva istiyoruz"

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu ve UWW eski Asbaşkanı Ahmet Ayık ise, sporculara başarılar dileyerek, "Tabii anılmak güzel bir şey. Sivaslı olarak adımın verilmesi çok güzel. Ben federasyonumuza Sivas'taki bütün emeği geçen hemşehrilerime, başta il müdürlüğü olmak üzere federasyonumuza herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir salon, çok güzel bir organizasyon. Ama ben istiyorum ki inşallah Güreş Federasyonumuzdan hem Sivaslı hemşehrilerimizden ben de yardımcı olacağım ve benim de desteğimle söylüyorum; Sivas'a uluslararası bir turnuva veya Avrupa şampiyonası istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Sporculara da başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'e ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Baker'e plaket takdim etti. Vali Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkan Vekili Ramazan Baker, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara madalya verdi.