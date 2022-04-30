U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü - Son Dakika

Bilecik'te düzenlenen U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü oldu.

2021-2022 U16 Gençler Futbol Ligi 9 takımın katılımıyla tek devreli her hafta bir takımın BAY geçmesiyle tamamlandı. Ligde 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan 1299 Bilecik Kulübü şampiyon oldu. 1299 Bilecik Kulübü son maçında Kürespor'u 7-0 yenerken, şampiyonluk kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ile Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı. Takım antrenörü Bayram Kaptan, iyi bir sezon geçirdiklerini Bilecik'i çeşitli illerde oynanacak olan Türkiye gruplarında temsil edeceklerini söyledi. - BİLECİK