U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonası Bilecik'te Başlıyor - Son Dakika
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U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonası Bilecik'te Başlıyor

U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonası Bilecik\'te Başlıyor

20-22 Şubat tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenecek olan U16 Marmara Bölge Şampiyonası'na 6 takım katılacak. Turnuva, TOKİ Spor Salonu'nda başlayacak.

19.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonasına Bilecik ev sahipliği yapacak.

20-22 Şubat tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenecek olan U16 Marmara Bölge Şampiyonasına 6 takım katılacak. Turnuvaya Fenerbahçe, Çorlu Belediye, Yalova Şamata, Bozüyük Belediyespor, Bandırma Gelişim ve Yalova Belediyespor katılacak. 20 Şubat saat 11: 00'da TOKİ Spor Salonu'ndan başlayacak olan turnuvan ilk maçında Yalova Şamata ile Bandırma Gelişim karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 13: 00'da ise, Yalova Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonası Bilecik'te Başlıyor - Son Dakika
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