U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı

17.05.2026 22:34
Türkiye, Bulgaristan'daki şampiyonayı 9 madalya ile tamamladı, Muhammed Gölha gümüş kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milliler, erkekler serbest stilde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Samokov kentindeki organizasyon sona erdi.

Erkekler serbest stilde 51 kiloda güreşen Muhammed Gölha gümüş, 71 kiloda mücadele eden Cemal Yiğit Purcu ise bronz madalya aldı.

Milli güreşçiler, bir hafta süren organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

Altın madalyaları, takım halinde 104 puanla üçüncü olan Kadın Güreş Milli Takımı'nın sporcuları Özdenur Özmez (61 kilo) ile Kıymet Rümeysa Tezcan (69 kilo) kazandı.

Şampiyonada madalya alan milli sporcular şunlar:

Altın: Özdenur Özmez, Kıymet Rümeysa Tezcan

Gümüş: Muhammed Gölha, Emirhan Çayır

Bronz: Şirin Askara, Delal Kadir, Cemal Yiğit Purcu, Ömer Arslan, Şamil Şahan

Kaynak: AA

